«Атлетико» высмеял «Реал» после заявления по Альваресу

1. У вас обрезалось видео с Папой Римски, где он говорил, что также болеет за «Атлетико».

2. Видимо, вы перепутали вежливость с благодарностью, но чтобы не было сомнений: мы вам ни за что не благодарны.

3. Мы не изучали и не рассматривали никаких предложений по Хулиану.

4. Как же нам ладить друг с другом, если вы смешите нас даже больше, чем «Барселона».