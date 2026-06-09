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«Атлетико» высмеял «Реал» после заявления по Альваресу

Футболист выступает за «Атлетико» с 2024 года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Реал» предложил «Атлетико» 150 млн евро за переход аргентинского нападающего Хулиана Альвареса, однако клуб отказался. Об этом сообщает пресс-служба «Реала».

Ранее, 29 мая, журналист Фабрицио Романо сообщал, что «Барселона» готова была предложить «Атлетико» 100 млн евро за Альвареса. При этом сумма отступных за форварда составляет 500 млн евро.

«Реал» уточнил, что на заседании совета директоров было принято решение сделать предложение «Атлетико» о покупке прав на игрока за 150 млн евро. «Атлетико» ответил «Реалу» за предложение по Альваресу. «Атлетико» оперативно отреагировал на публикацию «Реала», оставив комментарий из пяти смеющихся эмодзи «???».

После этого «Атлетико» оставил еще две публикации:

1. У вас обрезалось видео с Папой Римски, где он говорил, что также болеет за «Атлетико».
2. Видимо, вы перепутали вежливость с благодарностью, но чтобы не было сомнений: мы вам ни за что не благодарны.
3. Мы не изучали и не рассматривали никаких предложений по Хулиану.
4. Как же нам ладить друг с другом, если вы смешите нас даже больше, чем «Барселона».

P. S. Пользуясь хорошими отношениями с вашим новым президентом, может, перестанете «уводить» игроков из нашей академии. Большое спасибо, «Реал Мадрид»!

Альваресу 26 лет, он выступает за «Атлетико» с 2024 года. Ранее он играл за «Манчестер Сити», с которым дважды становился чемпионом Англии (2023, 2024), выигрывал Лигу чемпионов (2023), клубный чемпионат мира (2023), Кубок Англии (2023) и суперкубок страны (2024), а также Суперкубок УЕФА (2023). Кроме того, форвард выступал за аргентинский «Ривер Плейт», с которым стал чемпионом Аргентины (2021), выигрывал Кубок Либертадорес (2018), Кубок Аргентины (2019) и Суперкубок Аргентины (2019).