Мората: Решение покинуть «Атлетико» стало самой большой ошибкой

— Решение покинуть «Атлетико» стало моей самой большой ошибкой. Я бы обменял все свои титулы за карьеру на один титул с «Атлетико». Это клуб, который я люблю, я был там очень счастлив, — приводит слова футболиста инсайдер Фабрицио Романо.