Мората: Решение покинуть «Атлетико» стало самой большой ошибкой

Мората выступал за «Атлетико» с 2020 по 2024 год, уходя в аренду в итальянский «Ювентус».
— Решение покинуть «Атлетико» стало моей самой большой ошибкой. Я бы обменял все свои титулы за карьеру на один титул с «Атлетико». Это клуб, который я люблю, я был там очень счастлив, — приводит слова футболиста инсайдер Фабрицио Романо.
Альваро Мората перешел в «Милан» летом 2024 года из «Атлетико» за 13 млн евро. Последние два сезона бывший капитан сборной Испании выступал на правах аренды за турецкий «Галатасарай» и итальянский «Комо», контракт с которым истечет 30 июня.
33-летний футболист провел за «Атлетико» 154 матча во всех турнирах, в которых забил 58 мячей и сделал 14 результативных передач. В минувшем сезоне в составе «Комо» Мората сыграл в 30 матчах, в которых отличился один раз и сделал две голевые передачи.
В составе сборной Испании футболист провел 87 встреч, забив 37 голов. С национальной командой Мората стал победителем Евро-2024 и выиграл Лигу наций УЕФА сезона-2022/23.