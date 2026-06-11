Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Мексика
:
ЮАР
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.50
П2
8.60
Футбол. ЧМ-2026
12.06
Южная Корея
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.16
П2
2.86
Футбол. ЧМ-2026
12.06
Канада
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.60
П2
4.70
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
3
:
Коста-Рика
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Португалия
2
:
Нигерия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Аргентина
3
:
Исландия
0
П1
X
П2

Мората: Решение покинуть «Атлетико» стало самой большой ошибкой

Нападающий «Милана» Альваро Мората высказался о решении покинуть мадридский «Атлетико».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Мората выступал за «Атлетико» с 2020 по 2024 год, уходя в аренду в итальянский «Ювентус».

— Решение покинуть «Атлетико» стало моей самой большой ошибкой. Я бы обменял все свои титулы за карьеру на один титул с «Атлетико». Это клуб, который я люблю, я был там очень счастлив, — приводит слова футболиста инсайдер Фабрицио Романо.

Альваро Мората перешел в «Милан» летом 2024 года из «Атлетико» за 13 млн евро. Последние два сезона бывший капитан сборной Испании выступал на правах аренды за турецкий «Галатасарай» и итальянский «Комо», контракт с которым истечет 30 июня.

33-летний футболист провел за «Атлетико» 154 матча во всех турнирах, в которых забил 58 мячей и сделал 14 результативных передач. В минувшем сезоне в составе «Комо» Мората сыграл в 30 матчах, в которых отличился один раз и сделал две голевые передачи.

В составе сборной Испании футболист провел 87 встреч, забив 37 голов. С национальной командой Мората стал победителем Евро-2024 и выиграл Лигу наций УЕФА сезона-2022/23.