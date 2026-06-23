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Бывший наставник сборной Италии Гаттузо возглавил «Лацио»

Пресс-служба «Лацио» объявила о назначении на пост главного тренера клуба Дженнаро Гаттузо.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

48-летний итальянец сменил на посту главного тренера команды Маурицио Сарри, который возглавил «Аталанту». Сарри ушел из «Лацио» спустя сезон.

Последним местом работы Гаттузо была сборная Италии, откуда он был уволен в апреле этого года после непопадания на чемпионат мира по футболу 2026 года. Под его руководством итальянская сборная провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед и потерпела два поражения — дома против Норвегии (1:4) и на выезде против Боснии и Герцеговины (1:1, пен. 1:4).

«Лацио» стал десятым клубом в тренерской карьере Гаттузо — ранее он возглавлял «Сьон», «Палермо», ОФИ, «Пизу», «Милан», «Наполи», «Валенсию», «Марсель» и «Хайдук». На его счету пока лишь один выигранный трофей — Кубок Италии с «Наполи» в 2020 году.

«Лацио» завершил сезон на девятом месте в Серии А, что стало для клуба худшим результатом за последние 12 лет. Кроме того, римляне во второй сезон кряду не сыграют в еврокубках.