Бывший наставник сборной Италии Гаттузо возглавил «Лацио»

Последним местом работы Гаттузо была сборная Италии, откуда он был уволен в апреле этого года после непопадания на чемпионат мира по футболу 2026 года. Под его руководством итальянская сборная провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед и потерпела два поражения — дома против Норвегии (1:4) и на выезде против Боснии и Герцеговины (1:1, пен. 1:4).