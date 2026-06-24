Рой Кин раскритиковал Хулиана Альвареса

«Лучшее для всех — трансфер? Для всех? Возможно, для него. Но не для “Атлетико”, клуба, который подписал его, заплатил за него и дал ему шанс. Ты не решаешь, что лучше для всех, пока все еще носишь их футболку. Это не честность, а эгоизм, замаскированный под прозрачность», — добавил Кин.