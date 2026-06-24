Рой Кин раскритиковал Хулиана Альвареса

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса из-за разговоров о возможном переходе. Об этом сообщает AS.
Кина спросили о заявлениях аргентинца, который, по данным издания, говорил о мечте сыграть за «Барселону» и называл трансфер лучшим вариантом для всех сторон.
«Ты никогда не увидишь, чтобы настоящие профессионалы добивались перехода таким образом. Хулиану нужно научиться уважению. Сейчас он в “Атлетико”. Его стандарты, менталитет, характер — вот что должно вызывать уважение. Если он хочет стать великим, ему нужно сосредоточиться на игре за “Атлетико” и доказать свою ценность там, а не рассказывать о своей мечте и просить трансфер», — сказал Кин.
Бывший футболист также заявил, что «Атлетико» подписал Альвареса как основного форварда и дал ему возможность проявить себя.
«Лучшее для всех — трансфер? Для всех? Возможно, для него. Но не для “Атлетико”, клуба, который подписал его, заплатил за него и дал ему шанс. Ты не решаешь, что лучше для всех, пока все еще носишь их футболку. Это не честность, а эгоизм, замаскированный под прозрачность», — добавил Кин.
Альварес выступает за «Атлетико» после перехода из «Манчестер Сити». Ранее аргентинец становился чемпионом мира в составе сборной Аргентины и выигрывал Лигу чемпионов с английским клубом.