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«Барселона» поздравила Месси с днем рождения

Каталонский клуб опубликовал пост с фотографией бывшего капитана команды.

Источник: AP 2024

«Барселона» поздравила бывшего нападающего команды Лионеля Месси с днем рождения, сообщает «Барселона» в соцсетях.

Каталонский клуб опубликовал пост с фотографией аргентинца в форме «Барселоны» под десятым номером.

«Еще один год празднования величия. С днем рождения, Лео!» — говорится в сообщении клуба.

Месси исполнилось 39 лет. Аргентинец выступал за «Барселону» с 2004 по 2021 год и стал одним из самых титулованных футболистов в истории клуба.

В составе каталонской команды Месси выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Кубок Испании и другие турниры. Сейчас форвард выступает за «Интер Майами» и сборную Аргентины.