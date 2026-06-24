«Барселона» поздравила Месси с днем рождения

«Барселона» поздравила бывшего нападающего команды Лионеля Месси с днем рождения, сообщает «Барселона» в соцсетях.
Каталонский клуб опубликовал пост с фотографией аргентинца в форме «Барселоны» под десятым номером.
«Еще один год празднования величия. С днем рождения, Лео!» — говорится в сообщении клуба.
Месси исполнилось 39 лет. Аргентинец выступал за «Барселону» с 2004 по 2021 год и стал одним из самых титулованных футболистов в истории клуба.
В составе каталонской команды Месси выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Кубок Испании и другие турниры. Сейчас форвард выступает за «Интер Майами» и сборную Аргентины.