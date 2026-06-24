«Челси» купил защитника «Аталанты» за 55 млн евро

Палестра является воспитанником «Аталанты», за которую он провел 16 матчей. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Кальяри», за который сыграл 37 игр, забив один гол и отдав четыре голевые передачи. По итогам сезона Палестра был признан лучшим защитником Серии А.