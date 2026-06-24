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«Челси» купил защитника «Аталанты» за 55 млн евро

Правый защитник «Аталанты» Марко Палестра продолжит карьеру в «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

По информации источника, клубы достигли договоренности по переходу 21-летнего итальянца. Сумма трансфера с учетом бонусов превысит 55 млн евро, также «Аталанта» получит процент от последующей перепродажи игрока.

Ранее сообщалось, что интерес к Палестре проявлял миланский «Интер», который предлагал за него 45 млн евро.

Палестра является воспитанником «Аталанты», за которую он провел 16 матчей. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Кальяри», за который сыграл 37 игр, забив один гол и отдав четыре голевые передачи. По итогам сезона Палестра был признан лучшим защитником Серии А.

В марте этого года Палестра дебютировал за сборную Италии в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2026. В частности, он отыграл 75 минут в решающем матче против сборной Боснии и Герцеговины (1:1, пен. 1:4).

Минувший сезон «Челси» завершил на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ. Новый сезон в АПЛ стартует 21 августа.