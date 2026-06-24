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«Тоттенхэм» на смену Викарио подпишет 37-летнего Дубравку

Вратарь «Бернли» Мартин Дубравка продолжит карьеру в «Тоттенхэме». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, 37-летний голкипер сборной Словакии согласовал личный контракт со «шпорами» и присоединится к команде Роберто де Дзерби на правах свободного агента.

Ожидается, что после прихода Дубравки «Тоттенхэм» покинет итальянец Гульельмо Викарио, который был основным вратарем команды на протяжении последних трех сезонов. При этом Дубравка займет позицию резервного голкипера, а первым номером команды станет Антонин Кински-младший.

В минувшем сезоне Дубравка провел за «Бернли» 35 матчей, в которых пропустил 71 гол и четырежды отыграл на ноль. Команда финишировала на предпоследнем, 19-м месте, и вылетела в Чемпионшип.

Ранее Дубравка выступал в АПЛ за «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». В общей сложности на его счету 197 матчей в лиге, в которых он пропустил 297 мячей и 51 раз отыграл на ноль.

«Тоттенхэм» завершил сезон на 17-м месте в АПЛ в двух очках от зоны вылета в Чемпионшип. Новый сезон в АПЛ стартует 21 августа.