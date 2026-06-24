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«Тоттенхэм» объявил о трансфере голкипера сборной Словакии

Он присоединится к команде первого июля.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Вратарь сборной Словакии Мартин Дубравка заключил контракт с лондонским «Тоттенхэмом», об этом сообщила пресс-служба клуба.

Голкипер станет игроком «шпор» 1 июля, когда завершится срок его соглашения с «Бёрнли». Продолжительность контракта с «Тоттенхэмом» не раскрывается.

Дубравке 37 лет. Свою профессиональную карьеру он начинал в словацкой «Жилине». В английской Премьер-лиге вратарь ранее выступал за «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли». В общей сложности он провел 197 матчей в АПЛ, пропустил 297 мячей и 51 раз сыграл «на ноль». За национальную команду Словакии Дубравка принял участие в 60 встречах, пропустил 72 гола, а в 24 матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.