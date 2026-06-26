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СМИ: «Милан» предложил 45 млн евро за Гонсалу Рамуша

Как сообщает A Bola, «Милан» сделал предложение «ПСЖ» о покупке нападающего Гонсалу Рамуша, которое с учётом бонусов за результативность может достичь 45 млн евро.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«ПСЖ» рассчитывает выручить 50 миллионов с продажи португальского форварда. При этом, по оценке источника, маловероятно, что подобное расхождение в стоимости 25-летнего футболиста станет препятствием для завершения сделки. «Милан» хочет ускорить процесс перехода Рамуша в связи с конкуренцией со стороны мадридского «Атлетико».

В сезоне-2025/26 Рамуш принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро. Гонсалу Рамуш перешел в «ПСЖ» из «Бенфики» летом 2023 года. На его счету 26 матчей и 7 забитых мячей в составе сборной Португалии.

В мае в последнем туре чемпионата Италии «Милан» на своем поле уступил «Кальяри» и упустил путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Главный тренер Массимилиано Аллегри был отправлен в отставку, а красно-черных возглавил португальский специалист Рубен Аморим.