СМИ: «Милан» предложил 45 млн евро за Гонсалу Рамуша

В сезоне-2025/26 Рамуш принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро. Гонсалу Рамуш перешел в «ПСЖ» из «Бенфики» летом 2023 года. На его счету 26 матчей и 7 забитых мячей в составе сборной Португалии.