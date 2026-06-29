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Тер Штеген близок к переходу из «Барселоны» в «Аякс»

«Аякс» ведет переговоры об переходе вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, клубы ведут переговоры о годичной аренде 34-летнего немецкого вратаря. Ключевым вопросом остается распределение его зарплаты между двумя сторонами.

По информации Diario Sport, «Аякс» готов взять на себя лишь 15% заработной платы тер Штегена, которая до вычета налогов составляет 300 тыс. евро в неделю.

Тер Штеген перешел в «Барселону» летом 2014 года из менхегладбахской «Боруссии» за 12 млн евро. За 12 лет он провел за сине-гранатовых 422 матча, в которых пропустил 416 мячей и 175 раз сыграл на ноль. В общей сложности тер Штеген выиграл с «Барселоной» 19 турниров, в том числе шесть чемпионатов Испании и одну Лигу чемпионов. Его контракт с каталонцами рассчитан до лета 2028 года.

Вторую половину прошлого сезона тер Штеген на правах аренды провел в «Жироне», однако из-за травмы подколенного сухожилия сыграл за команду всего два матча.

В минувшем сезоне «Аякс» занял пятое место в чемпионате Нидерландов, отстав от ставшего чемпионом ПСВ на 28 очков.

Новый сезон в Эредивизи стартует 7 августа.