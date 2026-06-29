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СМИ: Холанд не хочет играть за «Реал» из-за Мбаппе и Винисиуса

Как сообщает El Nacional, норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не заинтересован в переходе в мадридский «Реал».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

По данным источника, после ухода главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы футболист готов рассмотреть вариант с трансфером в другой клуб. Однако футболист не хочет переходить в команду «сливочных», так как там играют Килиан Мбаппе и Винисиус. Холанд не хочет делить раздевалку с этими двумя звездами.

В минувшем сезоне Эрлинг Холанд провел 52 матча во всех турнирах, забил 38 мячей и сделал девять результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 200 миллионов евро.

Холанду 25 лет, он перешел в «Манчестер Сити» летом 2022 года. В составе английского клуба норвежец дважды выиграл чемпионат и Кубок Англии, по разу — суперкубок страны, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В завершившемся розыгрыше чемпионата Англии «Манчестер Сити» занял второе место в турнирной таблице, имея на счету 78 очков. Победителем турнира впервые за 22 года стал «Арсенал», набравший 85 баллов.

По итогам сезона пост главного тренера «Манчестер Сити» после 10 лет работы покинул испанец Хосеп Гвардиола.