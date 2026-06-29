СМИ: Холанд не хочет играть за «Реал» из-за Мбаппе и Винисиуса

По данным источника, после ухода главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы футболист готов рассмотреть вариант с трансфером в другой клуб. Однако футболист не хочет переходить в команду «сливочных», так как там играют Килиан Мбаппе и Винисиус. Холанд не хочет делить раздевалку с этими двумя звездами.