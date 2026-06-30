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Игрок сборной Испании Гримальдо перешел в «Атлетико»

Испанский левый защитник Алехандро Гримальдо перебрался в мадридский «Атлетико» из леверкузенского «Байера».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

О переходе официально сообщила пресс-служба «Атлетико». Клубы достигли соглашения о трансфере, а с самим футболистом был заключен контракт до лета 2030 года.

«Добро пожаловать, Гримальдо!» — говорится в сообщении пресс-службы «Атлетико» на официальном сайте команды.

Алехандро Гримальдо — воспитанник «Барселоны», из академии которой перешел в португальскую «Бенфику» в 2016 году, а в 2023 году стал футболистом «Байера». Вместе с немецкой командой он стал чемпионом Германии в сезоне-2023/24, а также завоевал Кубок страны. В минувшем сезоне у 30-летнего защитника 14 голов и 12 результативных передач в 46 матчах за клуб во всех турнирах.

На счету защитника 14 матчей в составе сборной Испании, вместе с которой он стал победителем чемпионата Европы в 2024 году. Гримальдо принимает участие в чемпионате мира — 2026, его национальная команда в первом раунде плей-офф турнира встретится со сборной Австрии.