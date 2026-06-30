Игрок сборной Испании Гримальдо перешел в «Атлетико»

Алехандро Гримальдо — воспитанник «Барселоны», из академии которой перешел в португальскую «Бенфику» в 2016 году, а в 2023 году стал футболистом «Байера». Вместе с немецкой командой он стал чемпионом Германии в сезоне-2023/24, а также завоевал Кубок страны. В минувшем сезоне у 30-летнего защитника 14 голов и 12 результативных передач в 46 матчах за клуб во всех турнирах.