Игрок сборной Испании Гримальдо перешел в «Атлетико»

О переходе официально сообщила пресс-служба «Атлетико». Клубы достигли соглашения о трансфере, а с самим футболистом был заключен контракт до лета 2030 года.
«Добро пожаловать, Гримальдо!» — говорится в сообщении пресс-службы «Атлетико» на официальном сайте команды.
Алехандро Гримальдо — воспитанник «Барселоны», из академии которой перешел в португальскую «Бенфику» в 2016 году, а в 2023 году стал футболистом «Байера». Вместе с немецкой командой он стал чемпионом Германии в сезоне-2023/24, а также завоевал Кубок страны. В минувшем сезоне у 30-летнего защитника 14 голов и 12 результативных передач в 46 матчах за клуб во всех турнирах.
На счету защитника 14 матчей в составе сборной Испании, вместе с которой он стал победителем чемпионата Европы в 2024 году. Гримальдо принимает участие в чемпионате мира — 2026, его национальная команда в первом раунде плей-офф турнира встретится со сборной Австрии.