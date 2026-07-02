«Тоттенхэм» объявил о рекордном трансфере в своей истории

Подробности сделки не раскрываются. По информации Sky Sports, сумма трансфера составила 85 млн фунтов (99,4 млн евро), что стало самой дорогой покупкой в истории «Тоттенхэма» и рекордной продажей в истории «Вест Хэма».
21-летний португалец будет выступать за новый клуб под 18-м номером.
«Очень рад, что делаю следующий шаг. “Тоттенхэм” — это огромный клуб. Главный тренер Роберто де Дзерби сыграл ключевую роль в моем решении присоединиться к клубу. Наш разговор прошел по‑особенному. Мы одинаково смотрим на футбол: нужно выходить на поле сильной командой, демонстрировать боевой настрой и энергию и стремиться побеждать в каждом матче», — сказал Фернандеш.
Прошлым летом Фернандеш перешел в «Вест Хэм» из «Саутгемптона» за 44 млн евро. Он провел за «молотобойцев» 38 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.
В марте этого года Фернандеш дебютировал за сборную Португалии, однако в состав национальной команды на ЧМ-2026 не попал.
По итогам минувшего сезона «Вест Хэм» занял 18-е место в АПЛ и вылетел в Чемпионшип. «Тоттенхэм» закончил сезон на 17-й строчке, опередив «молотобойцев» на два очка и выиграв у них борьбу за выживание.
«Тоттенхэм» откроет новый сезон АПЛ 22 августа выездным матчем против «Брентфорда».