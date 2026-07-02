«Тоттенхэм» объявил о рекордном трансфере в своей истории

«Очень рад, что делаю следующий шаг. “Тоттенхэм” — это огромный клуб. Главный тренер Роберто де Дзерби сыграл ключевую роль в моем решении присоединиться к клубу. Наш разговор прошел по‑особенному. Мы одинаково смотрим на футбол: нужно выходить на поле сильной командой, демонстрировать боевой настрой и энергию и стремиться побеждать в каждом матче», — сказал Фернандеш.