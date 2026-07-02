Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Испания
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.80
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026
03.07
Португалия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.90
П2
5.40
Футбол. ЧМ-2026
03.07
Швейцария
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.25
П2
4.40
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
2
:
Босния и Герцеговина
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Англия
2
:
ДР Конго
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бельгия
3
:
Сенегал
2
П1
X
П2

«Тоттенхэм» объявил о рекордном трансфере в своей истории

Полузащитник «Вест Хэма» Матеуш Фернандеш официально перешел в «Тоттенхэм».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Тоттенхэм Хотспур"

Подробности сделки не раскрываются. По информации Sky Sports, сумма трансфера составила 85 млн фунтов (99,4 млн евро), что стало самой дорогой покупкой в истории «Тоттенхэма» и рекордной продажей в истории «Вест Хэма».

21-летний португалец будет выступать за новый клуб под 18-м номером.

«Очень рад, что делаю следующий шаг. “Тоттенхэм” — это огромный клуб. Главный тренер Роберто де Дзерби сыграл ключевую роль в моем решении присоединиться к клубу. Наш разговор прошел по‑особенному. Мы одинаково смотрим на футбол: нужно выходить на поле сильной командой, демонстрировать боевой настрой и энергию и стремиться побеждать в каждом матче», — сказал Фернандеш.

Прошлым летом Фернандеш перешел в «Вест Хэм» из «Саутгемптона» за 44 млн евро. Он провел за «молотобойцев» 38 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.

В марте этого года Фернандеш дебютировал за сборную Португалии, однако в состав национальной команды на ЧМ-2026 не попал.

По итогам минувшего сезона «Вест Хэм» занял 18-е место в АПЛ и вылетел в Чемпионшип. «Тоттенхэм» закончил сезон на 17-й строчке, опередив «молотобойцев» на два очка и выиграв у них борьбу за выживание.

«Тоттенхэм» откроет новый сезон АПЛ 22 августа выездным матчем против «Брентфорда».