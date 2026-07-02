Мбаппе пытается убедить Олисе перейти из «Баварии» в «Реал»

По данным источника, Мбаппе рассчитывает, что Олисе усилит атакующую линию «Реала». В завершившемся сезоне Олисе выступал за мюнхенскую «Баварию» и провёл 57 матчей, забил 25 голов и отдал 28 результативных передач. Он выиграл с клубом Бундеслигу и Кубок Германии, был признан игроком года в команде и лучшим футболистом чемпионата Германии. Также Олисе признавался лучшим французским легионером по версии Национального союза профессиональных футболистов Франции (UNFP). Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 150 миллионов евро.