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Мбаппе пытается убедить Олисе перейти из «Баварии» в «Реал»

Как сообщает El Chiringuito, Килиан Мбаппе пытается убедить Майкла Олисе перейти из мюнхенской «Баварии» в мадридский «Реал».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

24-летний атакующий футболист сборной Франции Майкл Олисе после завершения чемпионата мира 2026 года планирует встретиться с руководством немецкой «Баварии» для обсуждения своего будущего.

По данным источника, Мбаппе рассчитывает, что Олисе усилит атакующую линию «Реала». В завершившемся сезоне Олисе выступал за мюнхенскую «Баварию» и провёл 57 матчей, забил 25 голов и отдал 28 результативных передач. Он выиграл с клубом Бундеслигу и Кубок Германии, был признан игроком года в команде и лучшим футболистом чемпионата Германии. Также Олисе признавался лучшим французским легионером по версии Национального союза профессиональных футболистов Франции (UNFP). Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 150 миллионов евро.

Сборная Франции продолжает выступление на чемпионате мира 2026 года и 5 июля в рамках ⅛ финала сыграет с Парагваем.