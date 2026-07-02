Мбаппе пытается убедить Олисе перейти из «Баварии» в «Реал»

24-летний атакующий футболист сборной Франции Майкл Олисе после завершения чемпионата мира 2026 года планирует встретиться с руководством немецкой «Баварии» для обсуждения своего будущего.
По данным источника, Мбаппе рассчитывает, что Олисе усилит атакующую линию «Реала». В завершившемся сезоне Олисе выступал за мюнхенскую «Баварию» и провёл 57 матчей, забил 25 голов и отдал 28 результативных передач. Он выиграл с клубом Бундеслигу и Кубок Германии, был признан игроком года в команде и лучшим футболистом чемпионата Германии. Также Олисе признавался лучшим французским легионером по версии Национального союза профессиональных футболистов Франции (UNFP). Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 150 миллионов евро.
Сборная Франции продолжает выступление на чемпионате мира 2026 года и 5 июля в рамках ⅛ финала сыграет с Парагваем.