Бывший тренер «Ювентуса» и «Милана» Аллегри возглавил «Наполи»

Соглашение с 58-летним специалистом рассчитано на три сезона — до лета 2029 года. Аллегри сменит на этом посту Антонио Конте, который покинул клуб в июне после досрочного расторжения контракта.
В прошлом сезоне Аллегри был главным тренером «Милана», с которым занял пятое место в турнирной таблице Серии А. Он был уволен после домашнего поражения от «Кальяри» (1:2) в заключительном туре чемпионата, из-за которого «россонери» проиграли борьбу «Комо» за последнюю путевку в Лигу чемпионов.
Ранее Аллегри на протяжении восьми сезонов был главным тренером «Ювентуса». Он пять раз выигрывал с «бьянконери» Серию А (2015−2019) и Кубок Италии (2015−2018, 2024), а также дважды выводил их в финал Лиги чемпионов (2015, 2017).
В минувшем сезоне «Наполи» занял второе место в турнирной таблице Серии А, отстав от миланского «Интера» на 11 очков. Новый сезон неаполитанцы откроют 22 августа выездным матчем против «Дженоа».