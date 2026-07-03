Бывший тренер «Ювентуса» и «Милана» Аллегри возглавил «Наполи»

В прошлом сезоне Аллегри был главным тренером «Милана», с которым занял пятое место в турнирной таблице Серии А. Он был уволен после домашнего поражения от «Кальяри» (1:2) в заключительном туре чемпионата, из-за которого «россонери» проиграли борьбу «Комо» за последнюю путевку в Лигу чемпионов.