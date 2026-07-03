Вратарь «Барселоны» тер Штеген перейдет в «Аякс»

Тер Штеген перешел в «Барселону» летом 2014 года из менхенгладбахской «Боруссии» за 12 млн евро. За 12 лет он провел за «сине-гранатовых» 422 матча, в которых пропустил 416 мячей и 175 раз сыграл на ноль. В общей сложности тер Штеген выиграл с «Барселоной» 19 турниров, в том числе шесть чемпионатов Испании и одну Лигу чемпионов. Его контракт с каталонцами рассчитан до лета 2028 года.