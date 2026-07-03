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Вратарь «Барселоны» тер Штеген перейдет в «Аякс»

«Аякс» договорился о переходе вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

По информации источника, клубы согласовали годичную аренду 34-летнего немецкого вратаря. Отмечается, что большую часть зарплаты тер Штегена, которая до вычета налогов составляет 300 тыс. евро в неделю, будет выплачивать «Аякс».

Тер Штеген перешел в «Барселону» летом 2014 года из менхенгладбахской «Боруссии» за 12 млн евро. За 12 лет он провел за «сине-гранатовых» 422 матча, в которых пропустил 416 мячей и 175 раз сыграл на ноль. В общей сложности тер Штеген выиграл с «Барселоной» 19 турниров, в том числе шесть чемпионатов Испании и одну Лигу чемпионов. Его контракт с каталонцами рассчитан до лета 2028 года.

Вторую половину прошлого сезона тер Штеген на правах аренды провел в «Жироне», однако из-за травмы подколенного сухожилия сыграл за команду всего два матча.

В минувшем сезоне «Аякс» занял пятое место в чемпионате Нидерландов, отстав от ставшего чемпионом ПСВ на 28 очков.

«Аякс» откроет новый сезон в Эредивизи 9 августа выездным матчем против «Зволле».