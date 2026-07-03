«Бавария» объявила о переходе защитника сборной Германии

— «Бавария» входит в число лучших клубов мира. Возможность играть за эту команду значит для меня невероятно много и наполняет меня гордостью. К тому же я родом из Баварии, что делает это еще более особенным. Всегда мечтал играть на самом высоком уровне и бороться за престижные титулы, ставлю перед собой самые высокие цели и хочу каждый день выкладываться на все сто, — приводит слова Брауна пресс-служба «Баварии».