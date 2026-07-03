«Бавария» объявила о переходе защитника сборной Германии

Как сообщается на сайте мюнхенского клуба, соглашение с футболистом национальной команды Натаниэлем Брауном рассчитано до 30 июня 2031 года. По информации СМИ, «Бавария» заплатила за Брауна 50 миллионов евро, еще пять миллионов «Айнтрахт» может получить в качестве бонусов.
— «Бавария» входит в число лучших клубов мира. Возможность играть за эту команду значит для меня невероятно много и наполняет меня гордостью. К тому же я родом из Баварии, что делает это еще более особенным. Всегда мечтал играть на самом высоком уровне и бороться за престижные титулы, ставлю перед собой самые высокие цели и хочу каждый день выкладываться на все сто, — приводит слова Брауна пресс-служба «Баварии».
Натаниэль Браун — воспитанник «Нюрнберга». Левый защитник выступал за «Айнтрахт» с 2024 года, за команду он провел 75 матчей, забил семь мячей и отдал 13 голевых передач. На счету Брауна восемь встреч за сборную Германии. На чемпионате мира‑2026 футболист провел три матча, отметился голом и результативной передачей.