Натан Аке перешел из «Манчестер Сити» в «Фенербахче»

«Наш клуб достиг соглашения с игроком сборной Нидерландов Натаном Аке и подписал контракт. Игрок, который выступал на чемпионате мира — 2026, после завершения всех разрешительных процедур присоединится к нашей команде в лагере в Австрии. Сообщаем об этом публично», — говорится в заявлении «Фенербахче».