Натан Аке перешел из «Манчестер Сити» в «Фенербахче»

Натан Аке, выступавший за сборную Нидерландов на чемпионате мира‑2026, присоединится к турецкой команде на тренировочном сборе в Австрии после окончания отпуска.
«Наш клуб достиг соглашения с игроком сборной Нидерландов Натаном Аке и подписал контракт. Игрок, который выступал на чемпионате мира — 2026, после завершения всех разрешительных процедур присоединится к нашей команде в лагере в Австрии. Сообщаем об этом публично», — говорится в заявлении «Фенербахче».
31‑летний Аке выступал за «Манчестер Сити» с 2020 года. Всего за «синих» нидерландец провел 177 матчей, забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи. Вместе с командой он четыре раза выигрывал чемпионат Англии. Ранее он играл за «Челси», «Рединг», «Уотфорд» и «Борнмут».
Сборная Нидерландов проиграла команде Марокко (1:1, по пенальти 2:3) в матче 1/16 финала чемпионата мира‑2026.