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Тонали объяснил, почему выбрал «Тоттенхэм»

Итальянский полузащитник Сандро Тонали поделился первыми эмоциями после перехода в «Тоттенхэм» за рекордные для клуба 100 млн фунтов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Ранее лондонский клуб официально объявил о подписании 25-летнего хавбека из «Ньюкасла». По информации СМИ, сумма сделки с учетом бонусов составила 100 миллионов фунтов, что стало новым трансферным рекордом в истории «шпор».

— Я очень рад быть здесь. Когда я приехал в клуб, почувствовал себя фантастически. Разговаривал с главным тренером почти два часа о клубе, болельщиках, стадионе и нашем футболе. Это было как волшебство, потому что я сразу понял, что должен подписать контракт с «Тоттенхэмом».

Я несколько раз играл против «Тоттенхэма» и всегда находил там великолепную атмосферу, созданную замечательными болельщиками. С нетерпением жду начала сезона, — приводит слова Тонали пресс-служба клуба.

Предыдущий рекорд «Тоттенхэма» по сумме трансфера продержался всего несколько дней. Ранее лондонцы приобрели полузащитника Матеуша Фернандеша у «Вест Хэма» за 85 миллионов фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне Тонали провел 35 матчей в английской Премьер-лиге в составе «Ньюкасла» и отметился двумя голевыми передачами. За английский клуб итальянский полузащитник выступал с 2023 года.