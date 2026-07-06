Тонали объяснил, почему выбрал «Тоттенхэм»

— Я очень рад быть здесь. Когда я приехал в клуб, почувствовал себя фантастически. Разговаривал с главным тренером почти два часа о клубе, болельщиках, стадионе и нашем футболе. Это было как волшебство, потому что я сразу понял, что должен подписать контракт с «Тоттенхэмом».



Я несколько раз играл против «Тоттенхэма» и всегда находил там великолепную атмосферу, созданную замечательными болельщиками. С нетерпением жду начала сезона, — приводит слова Тонали пресс-служба клуба.