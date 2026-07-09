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Ямаль: Двери «Барселоны» открыты для Хулиана Альвареса

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль поделился мнением о возможном переходе форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса в каталонский клуб.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

18-летний футболист отметил, что аргентинец является игроком высокого уровня и способен усилить любую команду. Ямаль признался, что был бы рад увидеть Альвареса в составе «Барселоны».

— Все знают, что это игрок топ-уровня, один из тех, кого каждый хотел бы видеть в своей команде. Я уже говорил: наши объятия открыты, и если он придет, мы все будем очень счастливы.

Думаю, это футболист, который отлично вписывается в стиль «Барсы». Понятия не имею, как обстоят дела на самом деле, но очень на это надеюсь, — сказал Ямаль Mundo Deportivo.

На данный момент Альварес в составе сборной Аргентины выступает на чемпионате мира 2026 года.

Ранее после победы над Австрией (2:0)а матче группового этапа ЧМ-2026 Альварес заявил, что для его карьеры лучшим вариантом может стать смена клуба. Нападающим активно интересуется «Барселона».

Хулиан Альварес выступает за мадридскую команду с лета 2024 года. Ранее он играл за «Манчестер Сити», с которым дважды стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок Англии и Суперкубок страны, а также Суперкубок УЕФА.

В сезоне-2025/26 аргентинский нападающий провел 49 матчей за «Атлетико», забил 20 голов и сделал девять результативных передач.