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Источник: Олисе решил уйти из «Баварии» в «Реал»

Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе принял решение покинуть мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает L'Équipe.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, 24-летний игрок сборной Франции хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале» и расспрашивал своих партнеров по национальной команде на этот счет. За «сливочных» уже выступают защитник Ибраима Конате, полузащитник Орельен Тчуамени и нападающий Килиан Мбаппе.

Олисе намерен встретиться с руководством «Баварии» после ЧМ-2026 и обсудить возможный переход в «Реал». Потенциальная сумма трансфера игрока может превысить 200 млн евро.

В начале июня президент «Реала» Флорентино Перес анонсировал «трансфер уровня Криштиану Роналду» за 150 млн евро, который произойдет этим летом. При этом «Бавария» не желает расставаться со своим лидером ни за какую сумму.

Майкл Олисе перешел в «Баварию» летом 2024 года из «Кристал Пэлас» за 53 млн евро. За два года он провел за мюнхенский клуб 107 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 54 голевые передачи.

На ЧМ-2026 Олисе провел семь матчей и записал на свой счет пять голевых передач. На данный момент он является лучшим ассистентом турнира.

В матче за третье место на ЧМ-2026 сборная Франции сыграет со сборной Англии. Встреча пройдет в ночь на воскресенье, 19 июля, в Майами на стадионе «Хард Рок». Начало матча — в 00:00 по московскому времени.