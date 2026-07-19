Семин поставил Хвичу выше Ямаля в споре за «Золотой мяч»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин поставил нападающего «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию выше Ламина Ямаля в борьбе за «Золотой мяч». Слова специалиста приводит «Матч ТВ».
— Если Аргентина победит в финале, то Месси, конечно, получит «Золотой мяч». А если не победит, то главный конкурент — Хвича. Ямаль по своей работе за прошлый сезон уступает Хвиче. Считаю, что если не Месси, то награду должен получить Хвича, — сказал Семин.
Сборная Аргентины встретится с командой Испании в финале чемпионата мира 2026 года. Матч пройдет 19 июля и начнется в 20:30 по московскому времени.
Лионель Месси провел на турнире семь матчей, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи. За карьеру аргентинец восемь раз становился обладателем «Золотого мяча».
Кварацхелия в прошедшем клубном сезоне сыграл 47 матчей, забил 19 мячей и отдал 10 голевых передач.