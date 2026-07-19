Семин поставил Хвичу выше Ямаля в споре за «Золотой мяч»

— Если Аргентина победит в финале, то Месси, конечно, получит «Золотой мяч». А если не победит, то главный конкурент — Хвича. Ямаль по своей работе за прошлый сезон уступает Хвиче. Считаю, что если не Месси, то награду должен получить Хвича, — сказал Семин.