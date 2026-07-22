Стоимость Ямаля и Холанда достигла рекордных 220 миллионов евро

Самыми дорогими игроками мира стали испанец Ламин Ямаль и норвежец Эрлинг Холанд, чья стоимость выросла до рекордных 220 миллионов евро.
Оба футболиста прибавили в цене по 20 миллионов евро. Ранее Transfermarkt ни разу не оценивал игроков выше отметки в 200 миллионов евро. На такую же сумму подорожал и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, ставший лучшим бомбардиром завершившегося мирового первенства. После последнего обновления его стоимость вновь достигла 200 миллионов евро, восстановившись после июньского снижения.
В число игроков с рыночной стоимостью не менее 100 миллионов евро также вошли англичане Эллиотт Андерсон и Морган Роджерс, оцененные в 110 миллионов евро каждый, а также испанец Пау Кубарси и аргентинец Энцо Фернандес, чья стоимость составляет по 100 миллионов евро. Всего в этой категории теперь насчитывается 26 футболистов.
Самый заметный прирост в процентном отношении показал 40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья. Его рыночная стоимость увеличилась в десять раз — с 50 до 500 тысяч евро.
Обновление коснулось и защитника московского «Динамо» Хуана Касереса, представляющего сборную Парагвая. После чемпионата мира его стоимость выросла на 2 миллиона евро и теперь составляет 7 миллионов евро.
Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике при участии 48 сборных. В финале турнира Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0, а в матче за третье место Англия победила Францию со счетом 6:4.