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Стоимость Ямаля и Холанда достигла рекордных 220 миллионов евро

Портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов по итогам чемпионата мира 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Самыми дорогими игроками мира стали испанец Ламин Ямаль и норвежец Эрлинг Холанд, чья стоимость выросла до рекордных 220 миллионов евро.

Оба футболиста прибавили в цене по 20 миллионов евро. Ранее Transfermarkt ни разу не оценивал игроков выше отметки в 200 миллионов евро. На такую же сумму подорожал и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, ставший лучшим бомбардиром завершившегося мирового первенства. После последнего обновления его стоимость вновь достигла 200 миллионов евро, восстановившись после июньского снижения.

В число игроков с рыночной стоимостью не менее 100 миллионов евро также вошли англичане Эллиотт Андерсон и Морган Роджерс, оцененные в 110 миллионов евро каждый, а также испанец Пау Кубарси и аргентинец Энцо Фернандес, чья стоимость составляет по 100 миллионов евро. Всего в этой категории теперь насчитывается 26 футболистов.

Самый заметный прирост в процентном отношении показал 40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья. Его рыночная стоимость увеличилась в десять раз — с 50 до 500 тысяч евро.

Обновление коснулось и защитника московского «Динамо» Хуана Касереса, представляющего сборную Парагвая. После чемпионата мира его стоимость выросла на 2 миллиона евро и теперь составляет 7 миллионов евро.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике при участии 48 сборных. В финале турнира Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0, а в матче за третье место Англия победила Францию со счетом 6:4.

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