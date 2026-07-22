Стоимость Ямаля и Холанда достигла рекордных 220 миллионов евро

В число игроков с рыночной стоимостью не менее 100 миллионов евро также вошли англичане Эллиотт Андерсон и Морган Роджерс, оцененные в 110 миллионов евро каждый, а также испанец Пау Кубарси и аргентинец Энцо Фернандес, чья стоимость составляет по 100 миллионов евро. Всего в этой категории теперь насчитывается 26 футболистов.