Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.12
П2
7.50
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.25
П2
3.70
Футбол. Премьер-лига
16:15
Акрон
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.65
П2
1.37
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
3.96
X
3.40
П2
2.07
Футбол. Премьер-лига
18:30
Факел
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.00
П2
3.15
Футбол. Первая лига
19:00
Текстильщик
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.48
П2
2.07
Футбол. Премьер-лига
20:45
Спартак
:
Родина
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.10
П2
9.50

«Атлетико» объявил о переходе Ли Кан Ина из «ПСЖ»

Южнокорейский полузащитник заключил контракт с мадридским клубом до лета 2031 года.

Источник: Getty Images

Мадридский «Атлетико» договорился с «Пари Сен-Жермен» о переходе полузащитника сборной Южной Кореи Ли Кан Ина. Как сообщил официальный сайт испанского клуба, контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2031 года.

25-летний Ли Кан Ин может действовать на позиции атакующего полузащитника и на обоих флангах. Он выступал за «ПСЖ» с лета 2023 года, провел за парижскую команду 124 матча, забил 16 мячей и сделал 16 результативных передач.

Вместе с французским клубом кореец дважды выиграл Лигу чемпионов, а также завоевал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Кроме того, он стал трехкратным чемпионом Франции, дважды выиграл Кубок страны и дважды — национальный Суперкубок.

Ли Кан Ин является воспитанником «Валенсии», за основную команду которой провел 62 встречи. В 2021 году он перешел в «Мальорку» и за два сезона сыграл 73 матча, после чего продолжил карьеру в Париже.

На счету полузащитника 50 матчей за сборную Южной Кореи. В 2019 году он помог национальной команде занять второе место на молодежном чемпионате мира и был признан лучшим игроком турнира. В 2023 году футболист выиграл Азиатские игры в составе сборной страны до 23 лет.