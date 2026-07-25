«Атлетико» объявил о переходе Ли Кан Ина из «ПСЖ»

Мадридский «Атлетико» договорился с «Пари Сен-Жермен» о переходе полузащитника сборной Южной Кореи Ли Кан Ина. Как сообщил официальный сайт испанского клуба, контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2031 года.
25-летний Ли Кан Ин может действовать на позиции атакующего полузащитника и на обоих флангах. Он выступал за «ПСЖ» с лета 2023 года, провел за парижскую команду 124 матча, забил 16 мячей и сделал 16 результативных передач.
Вместе с французским клубом кореец дважды выиграл Лигу чемпионов, а также завоевал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Кроме того, он стал трехкратным чемпионом Франции, дважды выиграл Кубок страны и дважды — национальный Суперкубок.
Ли Кан Ин является воспитанником «Валенсии», за основную команду которой провел 62 встречи. В 2021 году он перешел в «Мальорку» и за два сезона сыграл 73 матча, после чего продолжил карьеру в Париже.
На счету полузащитника 50 матчей за сборную Южной Кореи. В 2019 году он помог национальной команде занять второе место на молодежном чемпионате мира и был признан лучшим игроком турнира. В 2023 году футболист выиграл Азиатские игры в составе сборной страны до 23 лет.