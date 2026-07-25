«Атлетико» объявил о переходе Ли Кан Ина из «ПСЖ»

На счету полузащитника 50 матчей за сборную Южной Кореи. В 2019 году он помог национальной команде занять второе место на молодежном чемпионате мира и был признан лучшим игроком турнира. В 2023 году футболист выиграл Азиатские игры в составе сборной страны до 23 лет.