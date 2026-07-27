Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
20:00
КАМАЗ
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.65
X
2.81
П2
2.50
Футбол. Кубок России
28.07
БоМиК
:
Фанком Броук Бойз
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
28.07
Анжи
:
Нефтяник
Все коэффициенты
П1
13.75
X
6.81
П2
1.22
Футбол. Лига чемпионов
28.07
КуПС
:
Сабах
Все коэффициенты
П1
3.18
X
3.49
П2
2.25
Футбол. Лига чемпионов
28.07
Линколн
:
Мьельбю
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.20
П2
1.50
Футбол. Кубок России
28.07
Кристалл-МЭЗТ
:
Салют Белгород
Все коэффициенты
П1
4.76
X
4.72
П2
1.57

Агент Головина: Александр пока не собирается возвращаться в РПЛ

Полузащитник «Монако» Александр Головин в ближайшее время не намерен возвращаться в Российскую Премьер-лигу. Об этом заявил агент футболиста Александр Клюев.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По словам представителя игрока, главной задачей 30-летнего хавбека сейчас является подготовка к новому сезону в составе французского клуба.

«По Саше всегда есть предложения. Его позиция — хорошо подготовиться к сезону. Когда-нибудь он рассмотрит вариант возвращения в РПЛ. Что касается Саудовской Аравии, там хороший чемпионат», — приводит слова Клюева РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что интерес к Головину проявляют петербургский «Зенит» и несколько клубов из Саудовской Аравии. В частности, Foot Mercato сообщал о возможных переговорах «Монако» по трансферу российского полузащитника. Кроме того, L'Equipe ранее писала, что в случае ухода из французского клуба приоритетным вариантом для игрока может стать продолжение карьеры в Саудовской Аравии.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года после перехода из ЦСКА. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. В сезоне-2025/26 россиянин принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. Всего на его счету 267 игр, 39 голов и 46 результативных передач в составе монегасков.