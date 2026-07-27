Агент Головина: Александр пока не собирается возвращаться в РПЛ

Головин выступает за «Монако» с 2018 года после перехода из ЦСКА. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. В сезоне-2025/26 россиянин принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. Всего на его счету 267 игр, 39 голов и 46 результативных передач в составе монегасков.