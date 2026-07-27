Агент Головина: Александр пока не собирается возвращаться в РПЛ

По словам представителя игрока, главной задачей 30-летнего хавбека сейчас является подготовка к новому сезону в составе французского клуба.
«По Саше всегда есть предложения. Его позиция — хорошо подготовиться к сезону. Когда-нибудь он рассмотрит вариант возвращения в РПЛ. Что касается Саудовской Аравии, там хороший чемпионат», — приводит слова Клюева РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что интерес к Головину проявляют петербургский «Зенит» и несколько клубов из Саудовской Аравии. В частности, Foot Mercato сообщал о возможных переговорах «Монако» по трансферу российского полузащитника. Кроме того, L'Equipe ранее писала, что в случае ухода из французского клуба приоритетным вариантом для игрока может стать продолжение карьеры в Саудовской Аравии.
Головин выступает за «Монако» с 2018 года после перехода из ЦСКА. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. В сезоне-2025/26 россиянин принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. Всего на его счету 267 игр, 39 голов и 46 результативных передач в составе монегасков.