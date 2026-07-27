Оценены шансы Месси стать лучшим бомбардиром МЛС

После возобновления чемпионата аргентинец уже пропустил несколько матчей своей команды, а также, как ожидается, не сыграет во встрече с «Коламбус Крю». Тем не менее букмекеры по-прежнему отдают именно Месси наибольшие шансы на победу в снайперской гонке. Как сообщает «РБ-Спорт», коэффициент на этот исход составляет 2,00.