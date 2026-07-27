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Оценены шансы Месси стать лучшим бомбардиром МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси остается главным претендентом на звание лучшего бомбардира сезона МЛС, несмотря на вынужденную паузу в выступлениях.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

После возобновления чемпионата аргентинец уже пропустил несколько матчей своей команды, а также, как ожидается, не сыграет во встрече с «Коламбус Крю». Тем не менее букмекеры по-прежнему отдают именно Месси наибольшие шансы на победу в снайперской гонке. Как сообщает «РБ-Спорт», коэффициент на этот исход составляет 2,00.

На данный момент лидерами списка бомбардиров являются Петар Муса и Уго Кейперс, забившие по 13 мячей. При этом Кейперс уже покинул МЛС, перейдя в мексиканский «Монтеррей». У Месси на счету 12 голов.

Месси 39 лет. На чемпионате мира в Северной Америке форвард «Интер Майами» забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи. В финале чемпионата мира сборная Аргентины по итогам дополнительного времени потерпела поражение от сборной Испании со счетом 0:1. Ранее журналист Эрнан Кастильо сообщил, что после финального матча Месси объявил партнерам по сборной о завершении международной карьеры. За национальную команду обладатель восьми «Золотых мячей» провел 207 матчей, забил 125 мячей и отдал 68 результативных передач.