Оценены шансы Месси стать лучшим бомбардиром МЛС

После возобновления чемпионата аргентинец уже пропустил несколько матчей своей команды, а также, как ожидается, не сыграет во встрече с «Коламбус Крю». Тем не менее букмекеры по-прежнему отдают именно Месси наибольшие шансы на победу в снайперской гонке. Как сообщает «РБ-Спорт», коэффициент на этот исход составляет 2,00.
На данный момент лидерами списка бомбардиров являются Петар Муса и Уго Кейперс, забившие по 13 мячей. При этом Кейперс уже покинул МЛС, перейдя в мексиканский «Монтеррей». У Месси на счету 12 голов.
Месси 39 лет. На чемпионате мира в Северной Америке форвард «Интер Майами» забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи. В финале чемпионата мира сборная Аргентины по итогам дополнительного времени потерпела поражение от сборной Испании со счетом 0:1. Ранее журналист Эрнан Кастильо сообщил, что после финального матча Месси объявил партнерам по сборной о завершении международной карьеры. За национальную команду обладатель восьми «Золотых мячей» провел 207 матчей, забил 125 мячей и отдал 68 результативных передач.