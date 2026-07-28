СМИ: «Аль-Хилаль» готов заплатить за Диаса более 70 млн евро

Отмечается, что сам Диас заинтересован в переезде в ближневосточную лигу. При этом «Бавария» не планирует расставаться с 29-летним игроком. В прошлом сезоне Бундеслиги Диас провел 32 матча, забил 15 мячей и сделал 14 голевых передач.