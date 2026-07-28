СМИ: «Аль-Хилаль» готов заплатить за Диаса более 70 млн евро

Саудовский «Аль-Хилаль» продолжает работу над трансфером вингера «Баварии» Луиса Диаса.
По информации L'Equipe, клуб из Саудовской Аравии готовит первое предложение в размере более 70 млн евро за колумбийского футболиста.
Отмечается, что сам Диас заинтересован в переезде в ближневосточную лигу. При этом «Бавария» не планирует расставаться с 29-летним игроком. В прошлом сезоне Бундеслиги Диас провел 32 матча, забил 15 мячей и сделал 14 голевых передач.
В случае успешного завершения сделки Диас станет самым дорогим приобретением в истории саудовского чемпионата. Нынешний рекорд принадлежит бразильцу Неймару — в 2023 году «Аль-Хиляль» заплатил за него ПСЖ около 90 миллионов.
Известно, что «Аль-Хиляль» располагает трансферным бюджетом в размере 300 миллионов евро, поэтому подписание Диаса может стать не единственным крупным приобретением клуба.