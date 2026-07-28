Легенда «Ман Сити» Джон Стоунз продолжит карьеру в «Интере»

По информации источника, соглашение с 32-летним англичанином рассчитано на два сезона — до лета 2028 года. Стоунз впервые в карьере будет играть за пределами Англии и станет четвертым английским игроком в истории «Интера».
В начале июля Стоунз покинул «Манчестер Сити» и стал свободным агентом.
Стоунз перешел в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Эвертона» за 55,6 млн евро. Он провел за «горожан» 295 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал девять голевых передач.
За десять лет он выиграл с «горожанами» 19 турниров: шесть раз — чемпионат Англии, пять раз — Кубок английской лиги, три раза — Кубок Англии, два раза -Суперкубок страны, а также по Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Также на счету Стоунза 94 матча за сборную Англии, в которых он забил три мяча. На ЧМ-2026 он провел пять из восьми игр команды.
1 августа «Интер» проведет товарищеский матч против «Манчестер Сити» в Гонконге. Новый сезон в Серии А «нерадзури» откроют 22 августа домашним матчем против «Монцы».