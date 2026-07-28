Вместо Альвареса «Барселона» может подписать 20-летнего форварда

По данным ESPN, каталонский клуб уже изучил условия возможного трансфера 20-летнего французского форварда. Основной трансферной целью сине-гранатовых по-прежнему остается нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес. Однако столичный клуб не намерен расставаться с аргентинцем, поэтому руководство «Барселоны» переключилось на другие варианты усиления линии атаки.
По информации Sport.es, представители каталонцев уже провели контакты с агентами Крупи и обсудили возможный переход футболиста. Отмечается, что «Манчестер Сити» в этом месяце также делал запрос по Крупи. «Борнмут» не планирует продавать футболиста и хочет сохранить его в команде.
В сезоне-2025/2026 француз принял участие в 33 матчах Английской Премьер-лиги, в которых забил 13 мячей. Его контракт с «Борнмутом» действует до лета 2030 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 70 миллионов евро.