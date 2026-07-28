Вместо Альвареса «Барселона» может подписать 20-летнего форварда

По информации Sport.es, представители каталонцев уже провели контакты с агентами Крупи и обсудили возможный переход футболиста. Отмечается, что «Манчестер Сити» в этом месяце также делал запрос по Крупи. «Борнмут» не планирует продавать футболиста и хочет сохранить его в команде.