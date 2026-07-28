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17-летний Дастан Сатпаев забил первый гол за «Челси»: видео

Нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев забил в дебютном матче за лондонский «Челси».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

17-летний казахстанец отличился на 6-й минуте товарищеского матча с «Вестерн Сидней Уондерерс» (2:2, перерыв), который в эти минуты проходит в Австралии.

«Челси» купил Сатпаева зимой 2025 года у «Кайрата» за 2,4 млн евро. Футболист присоединился к английскому клубу этим летом. В матче с «Вестерн Сидней Уондерерс» Сатпаев играл под 36-м номером.

За «Кайрат» Сатпаев провел 58 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал 10 голевых передач. Также на его счету восемь игр за сборную Казахстана и один забитый мяч — в ворота сборной Бельгии (1:1) в отборе к ЧМ-2026.

В рамках предсезонного турне по Азии у «Челси» запланированы товарищеские матчи против «Тоттенхэма» (1 августа), «Ювентуса» (5 августа), «Милана» (8 августа) и малазийского клуба «Джохор Дарул Тазим» (9 августа). Матчи пройдут в Сиднее, Гонконге, Джакарте и Джохоре.

«Челси» откроет новый сезон АПЛ 24 августа выездным матчем против «Фулхэма».