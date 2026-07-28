17-летний Дастан Сатпаев забил первый гол за «Челси»: видео

За «Кайрат» Сатпаев провел 58 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал 10 голевых передач. Также на его счету восемь игр за сборную Казахстана и один забитый мяч — в ворота сборной Бельгии (1:1) в отборе к ЧМ-2026.