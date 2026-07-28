Лучший игрок ЧМ-2026 перенес операцию на спине

Родри, выступающий за «Манчестер Сити» с 2019 года, добился с командой внушительных успехов: он стал четырехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка Англии, трёхкратным победителем Кубка английской лиги, а также завоевал трофеи Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Англии.