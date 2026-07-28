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Лучший игрок ЧМ-2026 перенес операцию на спине

Полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри прооперировали из-за проблем со спиной.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Полузащитник «Манчестер Сити» и капитан сборной Испании Родри прооперирован из‑за травмы спины. Как информирует официальный сайт английского клуба, 30‑летний футболист в течение некоторого времени ощущал дискомфорт — теперь проблема устранена хирургическим путем. В ближайшее время спортсмен пройдет непродолжительный курс реабилитации.

Родри, выступающий за «Манчестер Сити» с 2019 года, добился с командой внушительных успехов: он стал четырехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка Англии, трёхкратным победителем Кубка английской лиги, а также завоевал трофеи Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Англии.

Испанский футболист в минувшем июле вместе с национальной командой завоевал трофей мундиаля, получив индивидуальную награду лучшему игроку турнира. Напомним, в 2024 году Родри получил «Золотой мяч», присуждаемый лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football.

Параллельно СМИ активно обсуждают будущее футболиста. Ранее в прессе появлялась информация, что полузащитник известил руководство «Манчестер Сити» о стремлении продолжить карьеру в мадридском «Реале». По данным журналиста Маттео Моретто, Родри уже достиг договоренности с «Королевским клубом’по личному контракту. Чемпион мира рассчитывает, что “сливочные” и “горожане” согласуют трансфер.