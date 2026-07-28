«Манчестер Сити» продлил Гвардиола до 2031 года

Гвардиол перешел в «Манчестер Сити» летом 2023 года из «Лейпцига» за 90 млн евро, став самым дорогим защитником в истории футбола. Он провел за «горожан» 122 матча, в которых забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач.