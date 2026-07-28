«Манчестер Сити» продлил Гвардиола до 2031 года

Новый контракт с 24-летним хорватом рассчитан до лета 2031 года — прежнее соглашение было рассчитано до лета 2028 года.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, контракт с Гвардиолом был подписан на улучшенных финансовых условиях. Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявлял мадридский «Реал».
Гвардиол перешел в «Манчестер Сити» летом 2023 года из «Лейпцига» за 90 млн евро, став самым дорогим защитником в истории футбола. Он провел за «горожан» 122 матча, в которых забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач.
На прошлой неделе «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта до 2031 года с защитником сборной Узбекистана Абдукодиром Хусановым. Ожидается, что Гвардиол и Хусанов будут ключевыми игроками клуба в обороне в ближайшие годы.
«Манчестер Сити» откроет новый сезон 16 августа матчем за Суперкубок Англии против «Арсенала».