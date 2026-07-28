Жоао Педро принес «Челси» победу, оформив хет-трик за 9 минут

У лондонцев хет-трик оформил вышедший на замену Жоао Педро (80', 85', 89'), еще по одному мячу забили Дастан Сатпаев (6'), Дариу Эсугу (37') и Джейми Гиттенс (66'). У местной команды отличились Энтони Пантазопулос (14'), Эйдан Хэммонд (32'), Дилан Сайклуна (62') и Оуэн Луал (78').
Этот матч стал первым для испанского специалиста Хаби Алонсо во главе лондонской команды, а также дебютным для казахстанского нападающего Дастана Сатпаева.
В рамках предсезонного турне по Азии у «Челси» запланированы товарищеские матчи против «Тоттенхэма» (1 августа), «Ювентуса» (5 августа), «Милана» (8 августа) и малайзийский клуба «Джохор Дарул Тазим» (9 августа). Матчи пройдут в Сиднее, Гонконге, Джакарте и Джохоре.
15 августа лондонцы закончат предсезонную подготовку товарищеским матчем на «Стэмфорд Бридж» против «Реала Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян.
«Челси» откроет новый сезон АПЛ 24 августа выездным матчем против «Фулхэма».