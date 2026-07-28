Бывший капитан «Ливерпуля» Хендерсон переходит в «Челси»

По информации источника, лондонский клуб договорился с 36-летним англичанином об условиях контракта. Несмотря на действующий контракт с «Брентфордом», клуб готов его отпустить без компенсации.
Большую часть карьеры Хендерсон отыграл в «Ливерпуле», сменив в 2015 году Стивена Джеррарда в качестве капитана клуба. Он провел за мерсисайдцев 492 матча, в которых забил 33 мяча и отдал 58 голевых передач. Вместе с «Ливерпулем» он выиграл все значимые трофеи, включая АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Летом 2023 года Хендерсон покинул «Ливерпуль» и перешел в саудовский «Аль-Иттифак». Зимой 2024 года англичанин расторг контракт и перешел в «Аякс», а через полтора года на правах свободного агента перешёл в «Брентфорд». Полузащитник провел за «пчел» 34 матча, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.
Хендерсон попал в состав сборной Англии на ЧМ-2026 и вышел на замену в матче группового этапа против Панамы (2:0). После победы в ⅛ финала над сборной Мексики (3:2) он сломал запястье, пытаясь перепрыгнуть рекламный щит.
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