Бывший капитан «Ливерпуля» Хендерсон переходит в «Челси»

Летом 2023 года Хендерсон покинул «Ливерпуль» и перешел в саудовский «Аль-Иттифак». Зимой 2024 года англичанин расторг контракт и перешел в «Аякс», а через полтора года на правах свободного агента перешёл в «Брентфорд». Полузащитник провел за «пчел» 34 матча, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.