«ПСЖ» хочет подписать Родри, чтобы отомстить «Реалу» за Диоманде

Глава парижан ассер Аль-Хелайфи считал переход ивуарийского футболиста Диоманде почти решенным, но вингер «Лейпцига» отказался от трансфера в «ПСЖ» после того, как появилось предложение от «Реала». Как утверждается, с того момента Аль-Хелайфи жаждет реванша и решил любой ценой подписать Родри, независимо от того, что по этому поводу думает тренерский штаб во главе с Луисом Энрике. Выбор Нассера пал на испанца на фоне слухов об интересе «Реала» к игроку «Манчестер Сити».