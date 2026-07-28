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«ПСЖ» хочет подписать Родри, чтобы отомстить «Реалу» за Диоманде

Как сообщает испанское издание AS, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи хочет подписать Родри в клуб, чтобы отомстить «Реалу», который увел Яна Диоманде,

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Глава парижан ассер Аль-Хелайфи считал переход ивуарийского футболиста Диоманде почти решенным, но вингер «Лейпцига» отказался от трансфера в «ПСЖ» после того, как появилось предложение от «Реала». Как утверждается, с того момента Аль-Хелайфи жаждет реванша и решил любой ценой подписать Родри, независимо от того, что по этому поводу думает тренерский штаб во главе с Луисом Энрике. Выбор Нассера пал на испанца на фоне слухов об интересе «Реала» к игроку «Манчестер Сити».

Тем не менее, приоритетом хавбека остается возвращение в Ла Лигу. Родри перешел в «Манчестер Сити» летом 2019 года из «Атлетико» за 70 млн евро. Он провел за «горожан» 298 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал 32 голевых передачи. За это время он стал четырехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка Англии, трехкратным победителем Кубка английской лиги, а также завоевал трофеи Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Англии.

19 июля Родри был признан лучшим игроком ЧМ-2026. Он провел на турнире все восемь матчей и не сумел отметиться результативными действиями. Сборная Испании во второй раз стала чемпионом мира, обыграв в финале сборную Аргентины (1:0, д.в.).