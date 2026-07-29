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Бубнов выбрал между Мбаппе и Ямалем в борьбе за «Золотой мяч»

Футбольный эксперт назвал главного фаворита награды.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: «Коммент.Шоу»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о борьбе за «Золотой мяч», сравнив шансы нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе с вингером «Барселоны» и сборной Испании Ламином Ямалем.

«Что касается “Золотого мяча”, то Мбаппе, по большому счёту, заслужил, потому что он лучший бомбардир на чемпионате мира. Нельзя сказать, что он провалил какие-то игры. Полуфинал Испании они проиграли не из-за Мбаппе, а из-за Дешама, который выбрал неправильный состав, неправильную тактику. Но с учётом того, что чемпионами стали испанцы, я бы отдал Ямалю», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

«Золотой мяч» ежегодно вручает французский журнал France Football лучшему футболисту календарного года. Действующим обладателем престижной награды является нападающий ПСЖ Усман Дембеле.