Бубнов выбрал между Мбаппе и Ямалем в борьбе за «Золотой мяч»

«Что касается “Золотого мяча”, то Мбаппе, по большому счёту, заслужил, потому что он лучший бомбардир на чемпионате мира. Нельзя сказать, что он провалил какие-то игры. Полуфинал Испании они проиграли не из-за Мбаппе, а из-за Дешама, который выбрал неправильный состав, неправильную тактику. Но с учётом того, что чемпионами стали испанцы, я бы отдал Ямалю», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».