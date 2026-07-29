Главный тренер «Кайрата» оценил дебют Сатпаева за «Челси»

«Мы все смотрели матч “Челси” — тренерский штаб и футболисты. Тренерским штабом порадовались тому, что в прошлом году ситуация нас заставила использовать Дастана на позиции левого вингера. В академии, во всех юношеских командах он играл чистую “девятку”, то есть нападающего. Здесь же получилось, что мы стали использовать его слева. Для Дастана это был новый опыт. Наверное, ему там не всегда было комфортно. Тем не менее он пытался там играть. В сборной его тоже использовали на левом фланге. Вчера тренерским штабом подумали: “Как хорошо, что мы там его использовали”. Порадовались, что опыт на позиции он приобрел. Дастан забил гол в типичной для себя манере. Если Сатпаев оказывается по центру со свободным пространством, его сложно остановить. У нас он забил очень много таких голов», — сказал Уразбахтин.