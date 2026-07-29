Главный тренер «Кайрата» оценил дебют Сатпаева за «Челси»

Накануне 17-летний футболист впервые вышел на поле в составе «синих» в товарищеском матче против «Вестерн Сидней Уондерерс» (6:4) и забил уже на шестой минуте.
«Мы все смотрели матч “Челси” — тренерский штаб и футболисты. Тренерским штабом порадовались тому, что в прошлом году ситуация нас заставила использовать Дастана на позиции левого вингера. В академии, во всех юношеских командах он играл чистую “девятку”, то есть нападающего. Здесь же получилось, что мы стали использовать его слева. Для Дастана это был новый опыт. Наверное, ему там не всегда было комфортно. Тем не менее он пытался там играть. В сборной его тоже использовали на левом фланге. Вчера тренерским штабом подумали: “Как хорошо, что мы там его использовали”. Порадовались, что опыт на позиции он приобрел. Дастан забил гол в типичной для себя манере. Если Сатпаев оказывается по центру со свободным пространством, его сложно остановить. У нас он забил очень много таких голов», — сказал Уразбахтин.
«Челси» купил Сатпаева зимой 2025 года у «Кайрата» за 2,4 млн евро. Футболист присоединился к английскому клубу этим летом. В матче с «Вестерн Сидней Уондерерс» Сатпаев играл под 36-м номером.
За «Кайрат» Сатпаев провел 58 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал 10 голевых передач. Также на его счету восемь игр за сборную Казахстана и один забитый мяч — в ворота сборной Бельгии (1:1) в отборе к ЧМ-2026.
«Челси» откроет новый сезон АПЛ 24 августа выездным матчем против «Фулхэма».