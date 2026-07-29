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В «Кайрате» оценили шансы Сатпаева закрепиться в составе «Челси»

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин оценил перспективы казахстанского нападающего Дастана Сатпаева в лондонском «Челси».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Кайрат"

Накануне 17-летний футболист впервые вышел на поле в составе «синих» в товарищеском матче против «Вестерн Сидней Уондерерс» (6:4) и отличился уже на шестой минуте.

«У Дастана очень хорошие шансы закрепиться в обойме. Когда мы ездили в “Челси” и оставались там на стажировку, общались с отделом скаутинга. Понятно, это было до Алонсо, но у них был план, что Дастан по-любому останется в “Челси”, ему будут давать игровое время, чтобы он адаптировался. Считаю, что у него хорошие шансы закрепиться в обойме.

У них есть нападающий — Делап. На мой взгляд, Дастан сильнее. Он моложе, быстрее. Может быть, у Делапа побольше опыта — он играл в Чемпионшипе и АПЛ. Однако Дастан быстрее, выносливее и более вариативный. Тот же Делап — чистый форвард. Я бы предпочел Дастана Делапу. Но как предпочел? Понятно, что мне этого хочется. Шансы у него хорошие. С первых минут он себя проявил. Этот гол добавит Дастану уверенности, как и тренерскому штабу по отношению к нему. Слушали пресс-конференцию Алонсо — он очень хорошо отзывается», — сказал Уразбахтин.

«Челси» купил Сатпаева зимой 2025 года у «Кайрата» за 2,4 млн евро. Футболист присоединился к английскому клубу этим летом. В матче с «Вестерн Сидней Уондерерс» Сатпаев играл под 36-м номером.

За «Кайрат» Сатпаев провел 58 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал 10 голевых передач. Также на его счету восемь игр за сборную Казахстана и один забитый мяч — в ворота сборной Бельгии (1:1) в отборе к ЧМ-2026.

Этим летом «Челси» возглавил 44-летний испанец Хаби Алонсо, который ранее руководил леверкузенским «Байером» и мадридским «Реалом».

«Челси» откроет новый сезон АПЛ 24 августа выездным матчем против «Фулхэма».