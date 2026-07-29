В «Кайрате» оценили шансы Сатпаева закрепиться в составе «Челси»

«У Дастана очень хорошие шансы закрепиться в обойме. Когда мы ездили в “Челси” и оставались там на стажировку, общались с отделом скаутинга. Понятно, это было до Алонсо, но у них был план, что Дастан по-любому останется в “Челси”, ему будут давать игровое время, чтобы он адаптировался. Считаю, что у него хорошие шансы закрепиться в обойме.



У них есть нападающий — Делап. На мой взгляд, Дастан сильнее. Он моложе, быстрее. Может быть, у Делапа побольше опыта — он играл в Чемпионшипе и АПЛ. Однако Дастан быстрее, выносливее и более вариативный. Тот же Делап — чистый форвард. Я бы предпочел Дастана Делапу. Но как предпочел? Понятно, что мне этого хочется. Шансы у него хорошие. С первых минут он себя проявил. Этот гол добавит Дастану уверенности, как и тренерскому штабу по отношению к нему. Слушали пресс-конференцию Алонсо — он очень хорошо отзывается», — сказал Уразбахтин.