Легенда «Спартака» назвал фаворита на «Золотой мяч-2026»

«Я думаю, что Лионель Месси был самым ярким на этом чемпионате мира. В финале ему не повезло, но он старался. Испания просто была сильнее. Месси сыграл очень ярко, забил очень много мячей. Я думаю, было бы справедливо дать ему “Золотой мяч” к завершению карьеры. Все-таки чемпионат мира провел он очень сильно», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».
У 39-летнего Месси на данный момент восемь «Золотых мячей». Месси 39 лет. На чемпионате мира в Северной Америке форвард «Интер Майами» забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи. Ранее журналист Эрнан Кастильо сообщил, что после финального матча Месси объявил партнерам по сборной о завершении международной карьеры. За национальную команду обладатель восьми «Золотых мячей» провел 207 матчей, забил 125 мячей и отдал 68 результативных передач.
Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу 2026 года. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а в дополнительное время на 106-й минуте единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.