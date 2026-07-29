Легенда «Спартака» назвал фаворита на «Золотой мяч-2026»

«Я думаю, что Лионель Месси был самым ярким на этом чемпионате мира. В финале ему не повезло, но он старался. Испания просто была сильнее. Месси сыграл очень ярко, забил очень много мячей. Я думаю, было бы справедливо дать ему “Золотой мяч” к завершению карьеры. Все-таки чемпионат мира провел он очень сильно», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».