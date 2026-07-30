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«Рома» объявила о переходе аргентинского форварда «Болоньи»

Аргентинский нападающий Сантьяго Кастро стал игроком «Ромы». О переходе 21-летнего форварда официально сообщила пресс-служба римского клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Сантьяго Кастро подписал контракт, рассчитанный до лета 2031 года, и будет выступать за новую команду под девятым номером. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Ранее «Болонья» объявила об аренде с правом выкупа украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика.

Кастро выступал за «Болонью» с 2024 года. За итальянский клуб он провел 105 матчей во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 13 результативных передач. В минувшем сезоне аргентинец принял участие в 51 встрече, записав на свой счет 11 голов и четыре ассиста. На счету Довбика 46 игр в чемпионате Италии, 15 голов и 4 результативных паса.

Прошлый сезон «Болонья» завершила на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. В июне команду возглавил бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско. «Болонья» откроет новый сезон в Серии А 24 августа домашним матчем против «Лацио». «Рома» под руководством Джан Пьеро Гасперини заняла третье место в минувшей кампании. В первом туре сезона-2026/27 желто-красные сыграют дома против «Фиорентины».