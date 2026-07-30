«Рома» объявила о переходе аргентинского форварда «Болоньи»

Кастро выступал за «Болонью» с 2024 года. За итальянский клуб он провел 105 матчей во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 13 результативных передач. В минувшем сезоне аргентинец принял участие в 51 встрече, записав на свой счет 11 голов и четыре ассиста. На счету Довбика 46 игр в чемпионате Италии, 15 голов и 4 результативных паса.