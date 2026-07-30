«Атлетико» обвинил «Барселону» в давлении на Хулиана Альвареса

Хулиан Альварес выступает за «Атлетико» с 2024 года. За это время сыграл 106 матчей, забил 49 голов и отдал 17 результативных передач. Также он выступал за английский «Манчестер Сити», с которым выиграл Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, дважды чемпионат страны, один раз клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В контракте Альвареса с мадридским клубом прописана сумма отступных в размере 500 миллионов евро.