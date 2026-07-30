«Атлетико» обвинил «Барселону» в давлении на Хулиана Альвареса

«Атлетико» обвиняет каталонский клуб в неправомерных контактах с нападающим Хулианом Альваресом. Об этом сообщают EFE и Diario AS. По информации источников, дисциплинарный комитет RFEF начал разбирательство и уведомил об этом обе стороны. «Барселона» получила несколько дней на то, чтобы представить свои возражения по делу.
Как отмечается, поводом для жалобы стали сообщения о переговорах каталонцев с аргентинским форвардом, несмотря на действующий до 2030 года контракт игрока с «Атлетико». Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтверждал интерес клуба к Альваресу, а СМИ сообщали о возможной подготовке предложения в размере 100 миллионов евро.
При этом, по данным Diario AS, перспективы разбирательства оцениваются как невысокие, поскольку вопрос может выходить за пределы юрисдикции RFEF и ФИФА.
Хулиан Альварес выступает за «Атлетико» с 2024 года. За это время сыграл 106 матчей, забил 49 голов и отдал 17 результативных передач. Также он выступал за английский «Манчестер Сити», с которым выиграл Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, дважды чемпионат страны, один раз клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В контракте Альвареса с мадридским клубом прописана сумма отступных в размере 500 миллионов евро.