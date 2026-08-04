«Аякс» арендовал вратаря «Барселоны» тер Штегена

«У тер Штегена выдающиеся достижения, а его качества широко известны. Он станет ценным пополнением для команды. Мы с Марком хорошо знакомы, и я с нетерпением жду возможности снова поработать с ним. Очень рады, что он подписал контракт и теперь может приступить к работе», — сказал технический директор «Аякса» Йорди Кройфф.