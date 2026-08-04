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«Аякс» арендовал вратаря «Барселоны» тер Штегена

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген на правах аренды перешел в «Аякс». Об этом сообщает официальный сайт амстердамского клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Соглашение с 34‑летним немецким голкипером рассчитано до конца сезона‑2026/27. В новой команде тер Штеген будет выступать под первым номером.

«У тер Штегена выдающиеся достижения, а его качества широко известны. Он станет ценным пополнением для команды. Мы с Марком хорошо знакомы, и я с нетерпением жду возможности снова поработать с ним. Очень рады, что он подписал контракт и теперь может приступить к работе», — сказал технический директор «Аякса» Йорди Кройфф.

Тер Штеген перешел в «Барселону» летом 2014 года из менхенгладбахской «Боруссии» за 12 млн евро. За 12 лет он провел за «сине-гранатовых» 422 матча, в которых пропустил 416 мячей и 175 раз сыграл на ноль. Его контракт с каталонцами рассчитан до лета 2028 года.

В общей сложности тер Штеген выиграл с «Барселоной» 19 турниров, в том числе шесть чемпионатов Испании и одну Лигу чемпионов.

Вторую половину прошлого сезона тер Штеген на правах аренды провел в «Жироне», однако из-за травмы подколенного сухожилия сыграл за команду всего два матча.

В минувшем сезоне «Аякс» занял пятое место в чемпионате Нидерландов, отстав от ставшего чемпионом ПСВ на 28 очков.

«Аякс» откроет новый сезон в Эредивизи 9 августа выездным матчем против «Зволле».