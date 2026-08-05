Мудрик впервые сыграл за «Челси» после дисквалификации за допинг

Единственный гол на 68-й минуте забил нападающий туринцев Эдон Жергова.
На 82-й минуте на поле вышел полузащитник «Челси» Михаил Мудрик, заменивший нападающего Николаса Джексона. Для 25-летнего украинца этот матч стал первым за лондонский клуб с ноября 2024 года. Он вышел на поле под 43-м номером.
В декабре 2024 года Мудрик был отстранен из-за положительной допинг-пробы на мельдоний. Срок дисквалификации составил четыре года, однако в конце июля этого года после успешной апелляции решение о наказании было отменено.
Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года из «Шахтера» за 70 млн евро. Он провел за лондонский клуб 73 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач.
«Челси» откроет новый сезон АПЛ 24 августа выездным матчем против «Фулхэма». В рамках подготовки к сезону команда Хаби Алонсо проведет товарищеские матчи с «Миланом» (8 августа), малайзийским клубом «Джохор Дарул Тазим» (9 августа) и «Реалом Сосьедад» (15 августа).