Определились все участники ¼ финала МЧМ-2023
Чемпионат мира: таблица и календарь
Стали известны все участники ¼ финала молодежного чемпионата по футболу, который проходит в Аргентине.
Стали известны все участники ¼ финала молодежного чемпионата по футболу, который проходит в Аргентине.
В заключительном матче первой стадии плей-офф сборная Южной Кореи обыграла Эквадор (3:2) и стала последним участником ¼ финала турнира.
Соперником корейцев в ¼ финала станет сборная Нигерия, которая ранее сенсационно выбила из борьбы за титул хозяев турнира — сборную Аргентины (2:0).
Четвертьфинальные пары МЧМ-2023:
Четвертьфинальные матчи будут сыграны с 3-го по 4 июня.