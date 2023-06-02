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11:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Определились все участники ¼ финала МЧМ-2023

Стали известны все участники ¼ финала молодежного чемпионата по футболу, который проходит в Аргентине.

Чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

В заключительном матче первой стадии плей-офф сборная Южной Кореи обыграла Эквадор (3:2) и стала последним участником ¼ финала турнира.

Соперником корейцев в ¼ финала станет сборная Нигерия, которая ранее сенсационно выбила из борьбы за титул хозяев турнира — сборную Аргентины (2:0).

Четвертьфинальные пары МЧМ-2023:

  • Израиль — Бразилия;
  • Колумбия — Италия;
  • Южная Корея — Нигерия;
  • США — Уругвай.

Четвертьфинальные матчи будут сыграны с 3-го по 4 июня.

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