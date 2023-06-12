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10:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Китайские фанаты «заперли» Месси в пекинском отеле

Ажиотаж вокруг форварда сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси в Китае оказался настолько велик, что футболист фактически оказался «заперт» в пекинском отеле. Об этом сообщает издание Global Times.

Аргентина
Австралия
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Источник: Reuters

Сборная Аргентины прибыла в Пекин на товарищеский матч со сборной Австралии, который состоится 15 июня. По информации источника, воскресная тренировка в одном из спортивных центров в Пекине фактически была сорвана, так как команда не смогла покинуть отель из-за местных фанатов, которые собрались у отеля.

«Число поклонников было настолько велико, что, как сообщалось, звездный спортсмен оказался “запертым” в своем отеле», — отмечает источник.

Также сообщается, что один из китайских фанатов заранее забронировал номера в четырех роскошных столичных отелях, потратив более 10 тысяч юаней (около 1400 долларов), чтобы получить шанс встретиться с аргентинским футболистом.

Ранее Месси был задержан миграционной службы Китая задержан в аэропорту Пекина из-за проблем с визой. Аргентинца отпустили через два часа.

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