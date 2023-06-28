Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Болгария
Сербия
11
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Все события
Футбол. Евро U-21. Последние результаты
2022
Португалия U21
Греция U21
11
2022
Исландия U21
Кипр U21
10
2022
Молдавия U21
Швейцария U21
20
2022
Голландия U21
Гибралтар U21
12
2021
Северная Ирландия U21
Мальта U21
02
2021
Израиль U21
Венгрия U21
30
2021
Польша U21
Латвия U21
50
2021
Австрия U21
Хорватия U21
13
Футбол. Евро U-21. Все результаты
09:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Украина впервые за 17 лет вышла в плей-офф молодежного Евро

Молодежная сборная Украины сыграла вничью со сверстниками из Испании (2:2) в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата Европы.

Испания U21
Украина U21
Наверх

Испанцы дважды по ходу матча были в положении догоняющих. На 43-й минуте счет в матче открыл нападающий Богдан Вьюнник. После перерыва на 49-й минуте испанцам помог сравнять счет автогол украинского полузащитника Ивана Желизко. На 81-й минуте был назначен пенальти, который реализовал полузащитник Георгий Судаков. Спас испанцев от поражения точный удар нападающего Абеля Руиса на 90-й минуте матча.

В другом матче группы B сборная Хорватии поделила очки с одними из хозяев турнира — сборной Румынии (0:0). Таким образом, испанцы и украинцы набрали по семь очков и вышли в плей-офф молодежного Евро. Испанцы выиграли группу за счет дополнительных показателей.

Сборная Украины вышла в плей-офф молодежного Евро впервые с 2006 года. На том турнире украинцы дошли до финала турнира, где проиграли сборной Нидерландов (0:3).

Соперники Украины и Испании по четвертьфиналу молодежного Евро определятся сегодня. Команды сыграют с лучшими командами группы D — украинцы сыграют с победителями группы, испанцы — с командой, которая займет второе место. После двух туров группу D возглавляет сборная Франции (6 очков), второе и третье место делят между собой итальянцы и швейцарцы (3 очка).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Матч сборной Грузии установил рекорд посещаемости молодежного Евро
Украина впервые за 17 лет вышла в плей-офф молодежного Евро
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь