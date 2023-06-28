Украина впервые за 17 лет вышла в плей-офф молодежного Евро

Испанцы дважды по ходу матча были в положении догоняющих. На 43-й минуте счет в матче открыл нападающий Богдан Вьюнник. После перерыва на 49-й минуте испанцам помог сравнять счет автогол украинского полузащитника Ивана Желизко. На 81-й минуте был назначен пенальти, который реализовал полузащитник Георгий Судаков. Спас испанцев от поражения точный удар нападающего Абеля Руиса на 90-й минуте матча.

В другом матче группы B сборная Хорватии поделила очки с одними из хозяев турнира — сборной Румынии (0:0). Таким образом, испанцы и украинцы набрали по семь очков и вышли в плей-офф молодежного Евро. Испанцы выиграли группу за счет дополнительных показателей.

Сборная Украины вышла в плей-офф молодежного Евро впервые с 2006 года. На том турнире украинцы дошли до финала турнира, где проиграли сборной Нидерландов (0:3).