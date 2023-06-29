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12:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России опустилась на 38-ю строчку в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу опустилась на 38-ю строчку в обновленном рейтинге мужских сборных команд Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает официальный сайт организации.

Россия
Аргентина
Франция
Бразилия
Армения
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Источник: РИА "Новости"

По сравнению с апрельской версией рейтинга сборная России потеряла одну позицию и теперь располагается на 38-й строчке между национальными командами Чехии и Нигерии. Первое место продолжает занимать действующий чемпион мира Аргентина, в тройке остаются Франция и Бразилия.

Наибольший рост в рейтинге показала сборная Армении, поднявшаяся с 97-й на 90-ю строчку. Сильнее всех упала сборная Уэльса — с 26-го места на 35-е.

Сборная России не играет на официальном уровне с ноября 2021 года из-за бана ФИФА, из-за чего ее очки в рейтинге были заморожены. В рейтинге ФИФА от февраля 2022 года сборная России располагалась на 35-м месте.

Худшим результатом сборной России в рейтинге ФИФА было 70-е место в июне 2018 года. Тогда российская команда на правах хозяйки получила автоматическую путевку на чемпионат мира 2018 года и на протяжении двух лет проводила в основном товарищеские матчи.

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