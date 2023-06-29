Сборная России опустилась на 38-ю строчку в рейтинге ФИФА

По сравнению с апрельской версией рейтинга сборная России потеряла одну позицию и теперь располагается на 38-й строчке между национальными командами Чехии и Нигерии. Первое место продолжает занимать действующий чемпион мира Аргентина, в тройке остаются Франция и Бразилия.

Наибольший рост в рейтинге показала сборная Армении, поднявшаяся с 97-й на 90-ю строчку. Сильнее всех упала сборная Уэльса — с 26-го места на 35-е.

Сборная России не играет на официальном уровне с ноября 2021 года из-за бана ФИФА, из-за чего ее очки в рейтинге были заморожены. В рейтинге ФИФА от февраля 2022 года сборная России располагалась на 35-м месте.