Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Ларн
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеккен
ТНС
Футбол. Еврокубки
20:30
Дюделанж
Сент-Патрик'с Атлетик
Футбол. Еврокубки
21:00
Б-36
Пайде
Футбол. Еврокубки
21:30
Слован Бр
Эсперанж
Все события
Фоторепортажи
21Повелитель Большого шлема
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
14:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Россия опустилась на 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия потеряла одну строчку в таблице коэффициентов УЕФА и опустилась на 23-е место.

Россия
Наверх
Источник: РИА "Новости"

На этой неделе стартовал первый квалификационный раунд Лиги чемпионов сезона 2023/24. В одном из матчей польский «Ракув» обыграл эстонскую «Флору» (1:0). Эта победа принесла Польше 0,250 очков в рейтинге и позволила опередить Россию. Сейчас в активе Польше 18,750 очков, у России — 18,632. В ближайшее время Россию в рейтинге могут обойти Кипр (18,350) и Румыния (18,125).

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество еврокубковых путевок для каждого национального чемпионата. При нынешнем рейтинге у России сохраняется лишь одно место в Лиге чемпионов для чемпиона страны, который стартовал бы в турнире с первого квалификационного раунда. Еще три клуба смогут получить три места в Лиге конференций, стартуя со второго раунда отбора.

УЕФА в связи с неучастием российских клубов в еврокубках в сезоне 2022/23 приняла решение начислить России минимальное значение коэффициентных баллов за последние пять сезонов — 4,333 балла. О планах использовать этот принцип в новом сезоне УЕФА пока не объявляла.

Перед еврокубковым баном УЕФА Россия располагалась в рейтинге на десятом месте. До этого наихудшим результатом страны в таблице коэффициентов УЕФА было 21-е место в сезоне 2003/04.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Доходы клубов РПЛ планируют распределять по трем компонентам с...
Карпин прокомментировал переход Кузяева во французский клуб
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь