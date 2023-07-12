Россия опустилась на 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА

На этой неделе стартовал первый квалификационный раунд Лиги чемпионов сезона 2023/24. В одном из матчей польский «Ракув» обыграл эстонскую «Флору» (1:0). Эта победа принесла Польше 0,250 очков в рейтинге и позволила опередить Россию. Сейчас в активе Польше 18,750 очков, у России — 18,632. В ближайшее время Россию в рейтинге могут обойти Кипр (18,350) и Румыния (18,125).

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество еврокубковых путевок для каждого национального чемпионата. При нынешнем рейтинге у России сохраняется лишь одно место в Лиге чемпионов для чемпиона страны, который стартовал бы в турнире с первого квалификационного раунда. Еще три клуба смогут получить три места в Лиге конференций, стартуя со второго раунда отбора.

УЕФА в связи с неучастием российских клубов в еврокубках в сезоне 2022/23 приняла решение начислить России минимальное значение коэффициентных баллов за последние пять сезонов — 4,333 балла. О планах использовать этот принцип в новом сезоне УЕФА пока не объявляла.