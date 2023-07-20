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12:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Матчи женского ЧМ начнутся с минуты молчания из-за стрельбы в Окленде

19 июля в новозеландском городе Окленд в результате стрельбы погибли два человека.

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Источник: РИА "Новости"

В Окленде, где сегодня стартует Чемпионат мира по футболу среди женщин, произошел инцидент со стрельбой, в результате которого погибли двое человек, преступник также скончался. В результате происшествия шесть человек пострадали, среди пострадавших — один полицейский.

Матчи женского чемпионата мира по футболу, которые пройдут в четверг, начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Окленде.

Инцидент произошел недалеко от отеля сборной Норвегии, которая матчем с Новой Зеландией открывает чемпионат мира.

«Мы ценим сотрудничество с властями Новой Зеландии с самого начала этого трагического инцидента. Мы с самого начала поддерживали постоянную связь, а также получили необходимые заверения от министра спорта и отдыха Гранта Робертсона в отношении безопасности команд-участниц и болельщиков на чемпионате мира среди женщин в Новой Зеландии. ФИФА выражает свои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших, и наши мысли и молитвы остаются с теми, кто пострадал в этом трагическом инциденте», — сказал глава ФИФА Джанни Инфантино.

Женский чемпионат мира совместно принимают Австралия и Новая Зеландия. Турнир пройдет с 20 июля по 20 августа. Первые матчи чемпионата состоятся 20 июля. Помимо матча Новая Зеландия — Норвегия, сегодня состоится также встреча Австралия — Ирландия.

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