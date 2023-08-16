Сборная России может провести товарищеский матч с Бахрейном

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что сборная России в сентябре на выезде сыграет с командой Катара. Встреча должна пройти 12 сентября в Дохе.

«Как мы неоднократно заявляли, Российский футбольный союз ведет переговоры с несколькими федерациями по вопросу проведения товарищеских матчей. Федерация Бахрейна входит в их число. Мы объявим о матче, как только будет подписан контракт на его проведение», — сообщили в службе коммуникаций РФС.