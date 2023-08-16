Сборная России может провести товарищеский матч с Бахрейном
В Российском футбольном союзе отметили, что находятся в контакте с несколькими федерациями, сообщает ТАСС.
В Российском футбольном союзе отметили, что находятся в контакте с несколькими федерациями, сообщает ТАСС.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что сборная России в сентябре на выезде сыграет с командой Катара. Встреча должна пройти 12 сентября в Дохе.
«Как мы неоднократно заявляли, Российский футбольный союз ведет переговоры с несколькими федерациями по вопросу проведения товарищеских матчей. Федерация Бахрейна входит в их число. Мы объявим о матче, как только будет подписан контракт на его проведение», — сообщили в службе коммуникаций РФС.
28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине. После отстранения сборная России сыграла пять товарищеских игр — с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).