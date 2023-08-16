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19:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России может провести товарищеский матч с Бахрейном

В Российском футбольном союзе отметили, что находятся в контакте с несколькими федерациями, сообщает ТАСС.

Россия
БахрейнТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что сборная России в сентябре на выезде сыграет с командой Катара. Встреча должна пройти 12 сентября в Дохе.

«Как мы неоднократно заявляли, Российский футбольный союз ведет переговоры с несколькими федерациями по вопросу проведения товарищеских матчей. Федерация Бахрейна входит в их число. Мы объявим о матче, как только будет подписан контракт на его проведение»,  — сообщили в службе коммуникаций РФС.

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине. После отстранения сборная России сыграла пять товарищеских игр — с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

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 Сборная России может провести товарищеский матч с Бахрейном
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